Futurezone.at feiert ersten Geburtstag

Community

Auch die Community, die komplett neu aufgebaut werden musste, umfasst nun bereits fast 14.000 Mitglieder. „Die futurezone ist der Beweis, dass ein Technologieportal auch in Österreich Zukunft hat“, so Kralinger. Die Stärke der futurezone ist das mittlerweile 15-köpfige Team, „das beste Technologie-Journalisten-Team des Landes“, so Reischl. Sie bereiten die Themen aus der Welt der Technologie perfekt und fundiert auf, und das wird von den Lesern honoriert.

Innovationsoffensive

Seit mehr als einem halben Jahr ist futurezone.at als App auch auf iPad, iPhone und Android vertreten, bis dato wurde die App etwa 60.000 Mal heruntergeladen. Im vergangenen Jänner wurden eigene Foto-, Video- und Produktbereiche gelaunched und seit Anfang März gibt es auf der futurezone auch einen English-Channel, auf dem österreichische Ideen über die Sprachgrenzen hinweg präsentiert werden.

„Auch im zweiten Jahr der futurezone.at werden wir stark auf Innovationen setzen“, verspricht Reischl. Neben einer App für Smart-TV wird derzeit auch ein eigener mobiler TV-Kanal entwickelt, außerdem wird demnächst ein Live-Ticker online gehen und im Mai startet ein innovativer Fotowettbewerb.

Party

Unter den Gästen der futurezone-Geburtstagsfeier waren zahlreiche Vertreter der heimischen Hightech-Branche, wie etwa der neue Microsoft-Chef Georg Obermeier, Logitech-Chef Christian Stranzl, Loewe-Chef Hannes Lechner, CEO von List Components, Franz List und i5invest-Chef Markus Wagner. Aber auch Promis wie ORF-Moderator und Dancing-Star-Teilnehmer Wolfram Pirchner, Schauspielerin und Romy-Nominierte Hilde Dalik und ORF-Lotto-Lady und Fotografin Carolyn Aigner sowie der bekannte Beatboxer Michael „Fii“ Krappel nahmen an der Veranstaltung im Wiener Club „Chaya Fuera“ teil.