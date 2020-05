futurezone druckt die besten 3D-Modelle der Leser aus

Im Rahmen der Kooperation wurde der Redaktion der 3D-Drucker Mojo zur Verfügung gestellt, zu dem in den nächsten Tagen ein Test folgen wird. Doch der 3D-Drucker ist nicht der Redaktion vorbehalten: Haben Sie ein 3D-Modell, das sie gerne ausdrucken würden? Die futurezone bietet Ihnen gemeinsam die Möglichkeit, virtuell konstruierte Gegenstände in die Realität zu holen. Senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff “3D-Modell” an redaktion@futurezone.at, die besten Einsendungen werden mit dem Mojo ausgedruckt. Die Objekte müssen allerdings folgende Kriterien erfüllen:

Sie dürfen keine Urheberrechte verletzen und sollen der eigenen Fantasie entsprungen sein - eine simple Dockingstation für ein Smartphone oder ein beliebiges Ersatzteil sind zum Beispiel nicht ausreichend.

Die Objekte dürfen nicht größer als 12,7 mal 12,7 mal 12,7 Zentimeter sein. Mehrere einzelne Bauteile einer Konstruktion können allerdings ausgedruckt werden. Die Wandstärke muss mindestens einen Millimeter betragen.

Die Dateien müssen im STL-Format vorliegen. Vorgerenderte Bilder des Objektes sind erwünscht, aber nicht verpflichtend.

Als Werkstoff kommt ABSplus in einer milchig weißen Farbe zum Einsatz, die allerdings mit Lackfarben bemalt werden kann.

Die besten Einsendungen werden laufend auf der futurezone vorgestellt.