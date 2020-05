futurezone-Stipendiaten berichten vom Campus

Insgesamt drei glückliche Bewerber haben das strenge Auswahlverfahren überstanden und sich je ein Stipendium für den Studiengang "International MBA in Management and Communication" an der FH Wien der WKW gesichert. Ein Voll- und zwei Teilstipendien im Gesamtwert von über 20.000 Euro wurden von futurezone und FH Wien der WKW vergeben. Die Stipendiaten Bosko Andjelic, Christian Hromatka und Florian Neubauer werden ab Freitag regelmäßig in Blog-Einträgen auf der futurezone über ihre Erfahrungen im Studium berichten.

"Ich freue mich als Working Professional und Studienabbrecher sehr, eine zweite Chance zu bekommen, eine akademische Ausbildung zu absolvieren", freut sich der angehenden MBA-Student Bosko Andjelic. "Nun heißt es dank des futurezone-Stipendiums back to school und umfassende hands-on Erfahrung mit weiterführendem betriebswirtschaftlichen Know-how kombinieren."