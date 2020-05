futurezone und A1 suchen Österreichs Breitband-Gemeinde

„Es gibt bereits viele gute Ideen, die Gemeinden dank Breitband realisiert haben“, sagt A1-Technikchef Grausam. In Gries am Brenner beispielsweise hat die Gemeinde sämtliche Schneepflüge miteinander vernetzt, um für die Bürger exakt dokumentieren zu können, wo der Schneepflug bereits gefahren ist bzw. fahren wird. Andere Winteranwendungen sind etwa, dass Skigebiete Pistenpläne via App aufs Smartphone liefern, Skifahrer geortet und so Wartezeiten bei Liften etc. live ermittelt werden können. „Ich erwarte mir gute Ideen, in denen gezeigt wird, wie Abläufe modernisiert, digitalisiert und Kunden- und Bürgernutzen bringen“, so Grausam.

Vor allem durch das Internet der Dinge (IoT) sowie durch die Machine-to-Machine-Kommunikation (M2M) könnten viele Ideen realisiert werden. „IoT und M2M werden auch 2020 dominieren“, wagt Grausam einen Blick in die Zukunft. „2020 werden ein Großteil der Haushalte 100 Mbit-Leitungen haben und das dominierende Medium wird Video sein.“