futurezone verlost Tickets für PRINT3Dfuture-Konferenz

Für eine etwas andere Perspektive sorgt Kjeld van Bommel von der TNO Eindhoven, der vor allem am 3D-Druck von Essen forscht und mit dem Nudel-Drucker für Barilla für Aufsehen sorgen konnte. In die gleiche Richtung forscht Emilio Sepulvdeo von natural machine, dessen Pizza-3D-Drucker weltweit in die Schlagzeilen kam. Forscher der TU Wien sowie der TU Berlin werden zudem neue Anwendungsgebiete in der Medizin für 3D-Druck vorstellen. Zudem wird das Thema Urheberrecht in einer Podiumsdiskussion sowie einem Vortrag von Christian Solmecke behandelt.

Den feierlichen Abschluss des Tagesprogramms bildet eine Runwayshow mit 3D-gedruckter Mode, unter anderem von Sabine Karner, Ineke Otte sowie Pia Hinze. Hinze sorgte mit einem ungewöhnlichen 3D-gedruckten Kleid bei einem Vogue-Wettbewerb für Aufsehen. Unter allen Teilnehmern der Konferenz wird zudem ein Cube 2 von Tigal verlost.