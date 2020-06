Geburtstag mit Rekord: Fünf Jahre Austria Game Jam

Ein cleveres Konzept verfolgt "A Visit". Bei dem Jump'n'Run im Retro-Stil startet der Spieler glücklich und mit einer positiven Sicht auf die Welt. So ist der Schwierigkeitsgrad relativ niedrig. Wird der Spieler verletzt, verschlechtert sich seine Laune und er sieht die Welt aus einer negativen Perspektive heraus, wodurch die Hindernisse größer und schwieriger zu überwinden sind.

In NeoVision geht es darum, die eigene Identität zu erkunden. Der Spieler weiß zu Beginn nicht, wer oder "was" er ist. Durch Erkunden der Spiellandschaft findet er heraus, welcher Spezies er eigentlich angehört. Um Identitätsfindung geht es auch in sternfeuer, einem Jump'n'Run in Schwarz-Weiß, das je nach Perspektive verschiedene Lösungsansätze zum Überwinden eines Hindernisses bietet.

In "WHAT YOU KILL is what you get", einem lokalen Multiplayer-Spiel, kämpfen bis zu vier Spieler an einem Rechner gegeneinander. Die Spieler übernehmen die Rolle von Diplomaten und müssen sich gegenseitig ausschalten, allerdings weiß man nicht, welcher Charakter von wem gesteuert wird. Alle Spiele des Global Game Jam, auch jene der österreichischen Veranstaltungen in Wien und Graz, stehen online zum Download bereit.