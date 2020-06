Gehacktes Fox News verkündet Obamas Tod

Der US-Sender Fox News hat am Montag über seinen Twitteraccount (@foxnewspolitics) fälschlicherweise Berichte über die Ermordung von US-Präsident Barack Obama verbreitet. „Der Präsident ist tot. Es ist ein trauriger 4. Juli“, heißt es in einer von mehreren Twitter-Nachrichten über das angebliche Attentat, die in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) des US-Unabhängigkeitstages ausgeschickt wurden. Die Twitter-Seite von Fox News sei von Hackern übernommen worden, berichtet die britische Zeitung „ Guardian“ auf ihrer Webseite.

Wenige Minuten vor der ersten ominösen Meldung zum vorgeblichen Tod Obamas schickte der Fox-Account eine Botschaft aus, die auf die mutmaßlichen Hacker hinweisen dürfte. „Habe gerade vollen Zugang zu unserem Twitter und E-Mail zurückerlangt. Alles Gute zum 4. Juli“, lautet die Botschaft. In Folge berichten sechs Botschaften in unterschiedlichen Details über ein angebliches Attentat auf den US-Präsidenten auf Wahlkampftournee im Bundesstaat Iowa.

Twitter-Amatuere am Werk

Die Hacker dürften mit der Bedienung des Mikroblogging-Dienstes Twitter wenig vertraut sein, heißt es im Bericht des „Guardian“. Die ersten drei Obama-Meldungen seien durch eine Steuerungsfunktion nur für einige Nutzer von Twitter einsehbar, später seien gleichlautende Meldungen nochmals ausgeschickt worden. Fox News sei zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar gewesen, berichtete der „ Guardian“.