GeoCities-Archiv bald als BitTorrent

15 Jahre lang bot Yahoo mit GeoCities selbst unerfahrenen Internetnutzern die Möglichkeit, eine eigene Homepage zu betreiben. 2009 wurde das Freehosting-Angebot, außer in Japan, eingestellt. Da dies ohne große Vorankündigungen geschah, konnten nur wenige ihre Webpräsenz archivieren.

Dies wurde unter anderem von Jason Scott, Betreiber von textfiles.com, einer betriebenen Website, die sich der Erhaltung von digitalen Dokumenten widmet, auf das Schärfste kritisiert. Aber nicht nur das: Mit Hilfe eines Hacks, bei dem ein "user agent" erfunden wurde, gelang es freiwilligen Helfern von textfiles.com zu simulieren, dass GeoCities von Google indiziert wird. Statt der Aufnahme in das Google Verzeichnis wurden allerdings sämtliche auf GeoCities verfügbaren Daten abgerufen und gespeichert. Das derart gesammelte Archiv umfasst 900 GB und soll in den kommenden Tagen in komprimierter Form über BitTorrent bezogen werden können.

(futurezone)