Gestohlener GTI nach Facebook-Suche gefunden

Der 27-Jährige postete laut Polizei Fotos von seinem gestohlenen Fahrzeug auf Facebook. Noch am selben Tag wurde der Wagen auf einem Parkplatz in der Steiermark wiederentdeckt.

1200 mal geteilt

Der versperrte Pkw wurde von unbekannten Tätern in der Nacht auf Samstag auf einem Parkplatz einer Pension in Keutschach (Bezirk Klagenfurt-Land) gestohlen. Das Opfer - ein 27-jähriger Mann aus Niederösterreich - postete daraufhin Fotos seines Autos auf der Social-Media-Plattform. Laut Polizei wurde das Foto-Posting 1200 mal geteilt.

Kurzgeschlossen

Schließlich entdeckte ein Autoliebhaber aus der Steiermark das gesuchte Fahrzeug auf einem Parkplatz im oststeirischen Frauental an der Lassnitz (Bezirk Deutschlandsberg). Um den Wagen in Gang und bis in die Steiermark zu bringen, hatten die Täter den Pkw kurzgeschlossen. Am Pkw waren die Kennzeichentafeln entfernt, aus dem Wagen waren ein Laptop und Werkzeug gestohlen.