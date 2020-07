Gesundes Wasser dank Technologie

Das erste Mal in dieser Saison verspürte man schon Ende April den Wunsch, in einen coolen Pool zu springen. War ein Pool vor einigen Jahren noch so etwas wie ein Status-Symbol, so gönnen sich jene, die einen Garten ihr Eigen nennen, immer öfter einen solchen. Zwar ist ein Pool relativ rasch aufgestellt oder auch gebaut – die Bauzeit beträgt im Idealfall vier Wochen -, doch neben der Bauform und Bauart (Folie, Fertigbecken, Edelstahlwanne etc.) – ist eine Kernfrage die Wassertechnik. Wie bereitet man das Wasser auf bzw. auf welche Art und Weise sorgt man dafür, dass das Wasser klar und keimfrei bleibt?

Zwar setzen die meisten Pool-Besitzer in Österreich auf die klassische Chlor-Desinfizierung – man schüttet Chlor ins Wasser und testet regelmäßig mit Teststreifen, ob Chlor- und PH-Wert stimmen –, aber immer mehr setzen auf Alternativen, denn die Wasseraufbereitungstechnologien haben sich in den vergangenen Jahren verbessert und sind „gesünder" geworden. Die futurezone hat sich drei technologisch ausgereifte Chlor-Alternativen näher angesehen.