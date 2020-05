Gewerkschaft schmiedet neue Streikpläne gegen Amazon

Nach den massiven Streiks im Weihnachtsgeschäft schmiedet die deutsche Gewerkschaft Verdi neue Pläne für einen Streik beim weltgrößten Online-Versandhändler Amazon. "Wir wollen den Arbeitskampf in absehbarer Zeit bundesweit ausweiten", sagte Mechthild Middeke von Verdi Hessen.

Neben dem größten deutschen Standort im hessischen Bad Hersfeld und dem in Leipzig sollen weitere Versandzentren einbezogen werden - möglicherweise Pforzheim. "Wünschenswert sind natürlich alle Standorte. Aber wir müssen Schritt für Schritt vorgehen. Wir wollen beweisen, dass wir uns steigern können. Wir bleiben dran", sagte Middeke. Mitte Dezember hatten sich bereits Mitarbeiter des Versandzentrums in Graben ( Bayern) an einem Tag beteiligt - erstmals wurde drei der acht Standorte bestreikt.