"Gib Melania eine Stimme": Nutzer twittern für First Lady aus Wachs

First Lady Melania Trump (48) hat erstmals eine eigene Wachsfigur - und die kann sogar twittern. „Gib Melania eine Stimme“, fordert das Wachsmuseum Madame Tussauds in New York seine Besucher seit dieser Woche auf. Gäste können via Twitter ein eigens aufgesetztes Profil anschreiben, auf dem das Museum die Kurznachrichten dann veröffentlicht - allerdings erst nach vorheriger Prüfung. Das Twitter-Profil ist auch auf einem großen Bildschirm neben der Wachsfigur zu sehen.