GM und Lyft wollen selbstfahrende Taxis testen

Die Opel-Mutter General Motors will laut einem Zeitungsbericht binnen eines Jahres gemeinsam mit dem Uber-Rivalen Lyft selbstfahrende Taxis in einer Stadt testen. Fahrer sollen dabei zwar zunächst am Steuer sitzen, aber die Steuerung möglichst dem Computer überlassen, berichtete das Wall Street Journal am Donnerstag. Als Auto solle dabei der neue elektrische Chevrolet Bolt eingesetzt werden, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. Der Name der Stadt blieb noch unbekannt.