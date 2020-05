Gmail erlaubt Verschicken von E-Mails an Google+ Kontakte

Die Nachrichten an Google Plus-Kontakte wurden zudem auch an die Tab-Funktion von Gmail angepasst. Erhält der Nutzer eine Nachricht von einem Kontakt, den er auch in seinen Google Plus-Kreisen hat, landet die Mail im Haupt-Posteingang. Ist die Person aber bislang noch nicht in den eigenen Kreisen, findet sich die Nachricht im Social-Tab wieder. Eine ähnliche Funktion findet sich bereits seit Ende 2011 in Gmail. Seitdem ist es möglich, Google Plus-Kontakte in Google Contacts zu importieren und so Daten für Personen, die auch auf Googles sozialem Netzwerk aktiv sind, aktuell zu halten.