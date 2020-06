GMX verunsichert Nutzer mit SSL-Umstellung

Die täglichen Warn-E-Mails zu ignorieren, ist definitiv keine gute Idee, wenn man auch in Zukunft noch GMX-Mails empfangen will. Denn ab Ende März will GMX den Mailabruf per SSL im Rahmen der Initiative "E-Mail made in Germany" verpflichtend vorschreiben. Unter anderem als Reaktion auf die NSA-Spionage-Berichte soll die E-Mail-Kommunikation somit verschlüsselt und vor dem Auslesen geschützt werden. User der offiziellen GMX-Apps auf Android und iOS müssen übrigens ebenso wie User, die GMX über die GMX-Homepage nutzen, nichts tun.