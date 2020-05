"Golden Girl" Betty White mit 93 Jahren bei Instagram

Die Schauspielerin postete in dem sozialen Netzwerk ein Foto, auf dem sie mit Kolleginnen aus der Komödienserie „Hot in Cleveland“ zu sehen ist. „In meinem ersten Instagrambeitrag möchte ich sagen, wie sehr ich diese Mädchen liebe. Wir hatten eine so tolle Zeit zusammen“, schrieb White. Am Mittwoch war die letzte Folge der Serie ausgestrahlt worden. White konnte sich am Donnerstag bereits über mehr als 54 000 Instagram-Anhänger freuen.

Mit 90 Jahren hatte der ergraute Star seine erste Twitterbotschaft abgesetzt. Bei dem Kurznachrichtendienst hat sie inzwischen über 1,2 Millionen Follower.