Google-Chef: Computer lenken Autos sicherer als Menschen

Von Computer gelenkte Fahrzeuge seien faszinierend, so Schmidt. Die Computersicht sei außerdem besser als die menschliche Sicht, sagte Schmidt am Dienstag in Berlin auf einer Veranstaltung des Wirtschaftsrates der CDU.

In 100 Jahren werden nach Meinung von Schmidt Menschen in Kinos alte Filme sehen, in denen Schauspieler in schöne deutsche Autos steigen, und die Zuschauer werden sich nicht vorstellen können, dass man einmal selbst lenken musste.



Der Chef des US-Internetriesen sprach sich für einen digitalen Binnenmarkt in Europa mit einheitlichen Regeln und Standards aus. „Das ist essentiell“, sagte Schmidt. Dies erfordere auch mehr Investitionen in Bildung. Auch gelte es, junge Technologiefirmen mit Risikokapital zu unterstützen: „Man muss die pflegen.“