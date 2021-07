Google-Chef spricht über Stimmbandlähmung

Er leide an einer einseitigen Stimmbandlähmung, teilte Page am Dienstag in einem Posting auf Google+ mit. Die Erkrankung führt zu einer chronischen Heiserkeit. Der 40-jährige Internet-Unternehmer erklärte, er habe vor 14 Jahren eine schwere Erkältung gehabt und dem damals keine weitere Beachtung geschenkt. „Aber meine Stimme hat sich nie vollständig erholt.“ Ein Arzt habe schließlich eine nervlich bedingte Lähmung des linken Stimmbands festgestellt.

Zustand leicht verbessert

Im Sommer vergangenen Jahres sei auch sein zweites Stimmband beeinträchtigt gewesen. Seitdem aber habe sich der Zustand seiner Stimmbänder etwas gebessert, auch wenn es ihm schwer falle, längere Reden zu halten. Und Technik-Chef Sergey Brin sei der Ansicht, dass er wahrscheinlich ein besserer Vorstandschef sei, weil er seine Worte mit Bedacht wähle, scherzte Page.

Anleger empfindlich

Bei Telefonkonferenzen zur Erläuterung der Quartalszahlen sprach Page zuletzt sehr leise, mit schwacher Stimme und häufigen Pausen. Im Sommer vergangenen Jahres hatte er wegen einer damals nicht näher genannten Krankheit seine Stimme verloren und war mehrere Monate