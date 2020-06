Google Doodle für Hundertwasser

Google hat am Donnerstag seinen Doodle im Stil des österreichischen Künstlers Friedensreich Hundertwasser gestaltet. Dieser wurde am 15. Dezember 1928 in Wien geboren und wäre damit 83 Jahre alt geworden, wenn er nicht vor elf Jahren verstorben wäre.

Der Künstler wurde durch seine ungewöhnlichen und kreativen Bauwerke wie etwa das Hundertwasserhaus in Wien, auch als Architekt bekannt. Neben Gebäuden erschuf er allerdings auch viele andere Objekte wie Briefmarken, Fahnen, Münzen, Bücher und Porzellangegenstände.