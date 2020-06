Google-News-Chef: “Medien müssen umdenken”

Angesprochen auf Paid Content, also bezahlte Nachrichteninhalte in Online-Medien, reagiert Gingras vorsichtig. “Manche Medien schaffen es, ihre qualitativ hochwertigen Inhalte zu verkaufen, das gelingt aber nicht allen.” Eine allumfassende Antwort auf die Frage, inwieweit bezahlte Inhalte in Zukunft im Internet eine Rollen spielen werden, will er dabei nicht geben. “Das ist eine Frage, die Zeit braucht, um sie zu beantworten, es gibt darauf keine spezifische Antwort”, so Gingras.

Auch bei derFrage, was etablierte Medien tun können, um weiterhin eine Rolle zu spielen, bleibt Gingress vage: “Ich würde mich Fragen, was sind meine Schlüsselwerte?" Medien müssten umdenken. Derzeit sei die Medienbranche mit schwerwiegenden Veränderungen konfrontiert, konstatiert Gingras. “Änderungen wird es geben, für manche Medien werden sie schmerzhaft sein, aber sie werden kommen.“ Laut Gingras müssen sich die Medien klar werden, dass Ihre Leistungen nicht das gedruckte Papier, sondern die Nachricht an sich ist. "Die Zeitung ist nur der Container", so Gingras.