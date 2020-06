Google öffnet Android Auto für Entwickler

Googles Auto-Plattform funktioniert ähnlich wie Apples CarPlay. Ein Android-Smartphone wird mit dem Fahrzeug verbunden und das Display des Mobiltelefons wird auf dem Automonitor gespiegelt. Bei entsprechender Anpassung können die Apps per Steuerelemente am Lenkrad, per Tasten auf der Mittelkonsole oder per Sprachsteuerung bedient werden.

Bis Googles Auto-Plattform tatsächlich auf die Straße kommt, wird es noch etwas dauern. Denn laut Google werde die finale Version von Android Auto Ende des Jahres fertiggestellt. Der offizielle Start dürfte dann erst kommendes Jahr sein. Fahrzeuglenker müssen sich also noch etwas gedulden, bis sie Android Auto verwenden können.