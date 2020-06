Google prophezeit Oscars für "The Wolf of Wall Street"

Offiziell werden die Oscar-Gewinner erst am Sonntag (2. März) bekannt gegeben, aber das Suchmaschinen-Rennen bei Google ist schon entschieden: Nach "The Wolf of Wall Street", der in der Kategorie Bester Film nominiert ist, sei in den vergangenen 90 Tagen weltweit mehr als doppelt so oft gesucht worden wie nach dem 10-fach nominierten "American Hustle", teilte das Technologieunternehmen heute mit.

Die ebenfalls nominierten Filme "Gravity" und "12 Years a Slave" seien nur etwa ein Drittel so häufig im Suchfeld eingegeben worden. "Dallas Buyers Club" liege abgeschlagen auf dem fünften Platz. Auch in den Kategorien Bester Hauptdarsteller und Beste Regie liegt "The Wolf of Wall Street" bei den Google-Nutzern vorn: Sie suchten in den vergangenen rund drei Monaten deutlich häufiger nach "Wolf of Wall Street"-Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio und dem Regisseur des Films, Martin Scorsese, als nach den anderen in diesen Kategorien nominierten Darstellern und Regisseuren.