Google startet Anmeldedienst Google+ Sign-In

Wie Google auf seinem Entwickler-Blog beschreibt, soll Google+ Sign-In in erster Linie einfach und sicher sein. Der neue Dienst gibt Betreibern von Webseiten die Möglichkeit, im Handumdrehen neue Registrierungen zu erhalten. Ein "Anmelden mit Google"-Button erlaubt das Übermitteln der eigenen Daten an den Webseiten-Betreiber, wobei auf die individuelle Sicherheitsstufe (etwa mittels 2-step verification) Rücksicht genommen wird. Beim Anmeldevorgang erhält man auch eine Auflistung auf die persönlichen Daten, die der jeweilige Webseitenbetreiber mit der Anmeldung erhält.

Mobil-Integration, Circles und Hangouts Partner von Google+ Sign-In erhalten daneben eine Reihe weiter Möglichkeiten. Mit einem Button-Klick kann man etwa die Mobil-App einer Webseite direkt auf einem eigenen Android-Gerät installieren. Die Sharing-Funktion von Google+ Sign-In erlaubt die Auswahl einzelner Circles, sodass Inhalte gezielter Interessenten finden. Google+ Hangouts lassen sich direkt in Webseiten einbauen, um etwa die Nutzer eines Spiels per Videochat in Verbindung zu bringen.

Kein Spam

Trotz der vielfältigen Sharing-Möglichkeiten will Google bei seinem neuen Produkt das übermäßige Verbreiten von Inhalten unterbinden. So wird es Webseiten und Apps, die Google+ Sign-In verwenden, nicht möglich sein, wahllos Nachrichten in den Streams ihrer Anwender zu posten. Ihre Inhalte sollen nur dann auftauchen, wenn ein Google+-Nutzer sie aktiv sucht.

Angriff auf Facebook

Mit einem eigenen Anmeldedienst begibt sich Google auf ein Terrain, das derzeit von Facebook dominiert wird. Mit dem Versuch, die Annehmlichkeiten von Facebook Connect noch zu erweitern, soll sich Google+ Sign-In nun am Markt bewähren. Die ersten Partner des Dienstes zeigen sich laut The Verge begeistert. Dazu zählen laut Google etwa der Musikerkennungsdienst Shazam, das Nachrichtenportal The Guardian oder der Bewertungsdienst Fancy. Die meisten Seiten werden Google+ Sign-In aber wohl vorerst eher als Alternative, nicht als Ersatz zu Facebook Connect anbieten.

Mehr Informationen für Entwickler gibt es hier.