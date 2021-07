Google startet Suche nach animierten GIFs

Über 25 Jahre nach Einführung der bewegten Bilddateien bietet Google nun auch an, gezielt danach zu suchen. Das wurde über Google+ am Dienstagabend bekanntgegeben. Um nach den GIFs zu suchen, muss man in der Bildersuche lediglich den Punkt „ Suchoptionen" öffnen und anschließend unter „Alle Typen" „Animiert" auswählen.

In der Übersicht stehen die gefunden Bilder noch still, erst wenn man sie vergrößert, wird auch die Animation gestartet.