Google Talk wird endgültig abgeschaltet

Google hat das Ende von Gtalk bereits im vergangenen Jahr angekündigt. Nun werden die Nutzer der Gtalk-Windows-Software derzeit über das Ende des Dienstes informiert, das berichtet heise. Gtalk werde zum 16. Februar eingestellt, die User sollen doch bitte zu Hangouts wechseln.

Im Sommer 2005 wurde Google Talk ( Gtalk) eingeführt. Gtalk unterstützte Jabber/XMPP und SIP. So konnte man über SIP eine VoIP-Verbindung aufbauen und mithilfe von XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) mit jedem anderen Nutzer eines XMPP-Services kommunizieren. Schon in der Vergangenheit hat Google nach und nach die offenen Standards in Gtalk deaktiviert. Von der anfänglichen Offenheit von Gtalk ist bei Google Hangouts nun nichts mehr übrig geblieben.