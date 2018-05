Google Translate übersetzt "Flat earther" mit "Verrückter"

Die Flat-Earther-Bewegung glaubt, dass die Erde eine Scheibe sei. Mächtige Interessensgruppen würden die Lüge verbreiten, dass wir auf einer Kugel leben. Was die Hintermänner von diesem Täuschungsmanöver haben sollen, wissen die Flat-Earther selber nicht. Die meisten Menschen halten diese verquere Theorie berechtigterweise für Blödsinn. Das gilt offensichtlich auch für das Team, das Googles Übersetzungswerkzeug Translate betreut, wie joe.ie berichtet.

Wer den englischen Satz "i am a flat earther" mit Google Translate auf Französisch übersetzen lässt, bekommt als Antwort "je suis un fou", was auf Deutsch heißt "ich bin ein Verrückter". Obwohl diese Übersetzung in den meisten Zusammenhängen treffend ist, wird sie derzeit nur in Französisch ausgespielt. Wer denselben Satz mit Google Translate auf Deutsch übersetzt, bekommt als Ergebnis "Ich bin ein flacher Erdenmensch", eine deutlich weniger sinnvolle Übersetzung.