Google übersetzt eine Mio. Bücher täglich

Wie Google in seinem Blog mitteilt, wird pro Tag etwa der Textumfang von einer Million Bücher übersetzt. Was alle professionellen Übersetzer der Welt in etwa einem Jahr schaffen, erledige Google Translate in einem einzigen Tag, so Google-Mitarbeiter Franz Och. In den Anfangstagen, die bis ins Jahr 2001 zurückgehen, ging es allerdings noch nicht so schnell. Noch 2003 habe man 40 Stunden und 1000 Computer gebraucht, um gerade einmal 1000 Sätze zu übersetzen.

Google Translate auch in Chrome und YouTube integriert

Neben dem offiziellen Webauftritt translate.google.com kommt das Übersetzungsservice auch in Chrome, bei Android und YouTube zum Einsatz. Während ein menschlicher Übersetzer für die akkurate Textwiedergabe in einer anderen Sprache unersetzlich sei, verfolge Google auch weiterhin das Ziel, das Leute verschiedener Sprachen Informationen teilen und konsumieren können, egal in welcher Sprache diese verfasst seien.