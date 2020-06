Google+ vereinfacht Einladungen

Mit einer neuen Funktion öffnet Googles Social Network, Google+, seine Tür einen Spalt mehr. Einladungen an neue potentielle Mitglieder können wie bisher per E-Mail versendet werden. Zusätzlich lässt Google nun Einladungen per Link verbreiten. Die Link-Adresse kann (und soll) über Instant-Messaging-Programme verschickt, in Foren gepostet oder auf Twitter getweetet werden. Pro Link werden 150 Anmeldungen für Google+ verteilt, kündigte Google-Techniker Balaji Srinivasan vor wenigen Tagen an. Die Funktion ist mittlerweile für alle Google+-Teilnehmer freigeschaltet.