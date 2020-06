Google verschenkt Internet über den Wolken

Google will zu Werbezwecken für seinen Internet-Browser Chrome hoch hinaus: Der Konzern verschenkt in der Weihnachtsreisezeit Wi-Fi-Zugänge in Flugzeugen von drei US-Fluggesellschaften. Rund 15 Millionen Passagiere sollen von der Aktion profitieren können, teilte Google am Montag mit. Das Angebot vom 20. November bis zum 2. Jänner 2011 ist gekoppelt an den Aufruf, den Chrome-Browser auszuprobieren.

Die teilnehmenden Fluggesellschaften Delta Air Lines, Virgin America und AirTran bieten in allen ihren insgesamt 700 US-Flugzeugen Internet-Zugänge über den Wolken an. Google hatte sich im vergangenen Jahr bereits für eine ähnliche Aktion mit Virgin America zusammengetan. Diesmal sorgt jedoch Schwergewicht Delta Air Lines für Masse: Delta will in der Weihnachtssaison 11 Millionen Passagiere befördern.

Konkurrenz für Internet Explorer und Firefox

Google tritt mit seinem Chrome-Browser gegen Konkurrenzprodukte wie Microsofts Internet Explorer, den offenen Firefox der Mozilla-Stiftung oder Apples Safari an. Mit dem 2008 gestarteten Chrome hat Google bisher nach verschiedenen Schätzungen 7 bis 12 Prozent des Marktes erobert - liegt damit aber noch weit hinter den beiden stärksten Rivalen Internet Explorer und Firefox zurück.

Ein eigener Browser gilt als Vorteil für Google, weil der Konzern einfacher die Zugänge zu seinen verschiedenen Diensten integrieren kann. Außerdem will Google Chrome zu einem Computer-Betriebssystem ausbauen, dessen Präsentation für die nächsten Wochen erwartet wird.

