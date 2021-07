Google+ wächst auf 500 Millionen Mitglieder

Die veröffentlichten Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen, zumal Google in den vergangenen Monaten alles daran setzte, seine Dienste zusammenzuführen und Google+ mit Nachdruck der riesigen Google-Community, die Services wie Gmail oder YouTube nutzt, näherzubringen. So weist Google 235 Millionen aktive Google+-Nutzer aus, was allerdings auch zweifelhaft ist, da Google+-Beiträge mittlerweile auch in Gmail integriert sind. Zumindest 135 Millionen Nutzer sollen mittlerweile aber auch tatsächlichen den Google+-Stream bzw. die App verwenden.

Wachstum mit Facebook vergleichbarDas letzte Update zu den User-Zahlen ist ziemlich genau drei Monate her, damals kommunizierte Google 400 Millionen Mitglieder und ca. 100 Millionen aktive Stream-User. Damit hat das soziale Netzwerk etwa 14 Millionen aktive Mitglieder pro Monat dazugewonnen, was etwa der Wachstumsrate von Facebook in den Jahren 2008 bis 2009 entspricht. Google wird nicht müde zu betonen, dass Google+ im Vergleich zum Konkurrenten viel schneller die 100-Millionen-Marke geknackt habe und zeigt sich weiter bezüglich der Entwicklung optimistisch.

Wenn man die wirklich aktiven User vergleicht, hat Google+ aber noch viel Arbeit vor sich. Denn Facebook dürfte mittlerweile bereits an der Eine-Milliarde-Marke an aktiven Usern kratzen, während auch Twitter bereits im März dieses Jahres von über 140 Millionen aktiven Usern sprach. Die Mitteilung über die erreichte 500-Millionen-Mitglieder-Marke nutzte Google zudem, um eine neue Communities-Funktion und eine mobile Foto-App nach Instagram-Vorbild vorzustellen.