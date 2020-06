Google will Werbung auf Thermostate bringen

Google hat im Jänner die Gründung einer Allianz mit mehreren Autoherstellern bekanntgegeben, um gemeinsam das Betriebssystem Android in Autos zu forcieren. Im Jänner wurde außerdem Nest, ein Hersteller smarter Raumthermostate übernommen. Der Plan dürfte im Dezember bereits sehr ausgereift gewesen sein, nachdem Google die Möglichkeit von Werbung auf Thermostaten bereits in seinem Brief an die SEC inkludiert hatte.