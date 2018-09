Googles KI wollte alle Mails mit "Ich liebe dich" beantworten

Seit einiger Zeit können Nutzer von Googles E-Mail-Angebot Gmail mit automatisch generierten Antworten auf Emails reagieren. Diese werden durch maschinelles Lernen generiert und basieren damit auf menschlichen Erwiderungen auf ähnliche E-Mails. Laut dem Wall Street Journal sind mittlerweile zehn Prozent der Antworten bei Gmail automatisch generiert.

Die Funktion eignet sich, um Termine zu bestätigen oder kurze Standardantworten auf Mitteilungen oder Anfragen zu geben. Das war aber nicht immer der Fall, wie der Google-Manager Ajit Varma kürzlich enthüllt hat. Demnach zeigte ein früher Prototyp des System eine Tendenz, praktisch alle Mails mit "Ich liebe dich" zu beantworten, wie der Business Insider berichtet.

Auch "Von meinen iPhone gesendet" wurde in einer frühen Phase der KI-Lösung öfter als Antwortmöglichkeit angeboten. Das lag daran, dass die Zeile in vielen Mails, die Google als Trainingsdaten verwendete, aufschien. Diese Fehler sind mittlerweile behoben. Google gibt an, dass das System mit zunehmender Nutzung weiter dazulernt und sich auch an den Stil des jeweiligen Nutzers anpasst.