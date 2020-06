Grazer fiel auf Internetbetrüger herein

Der 48-Jährige schickte die Ware daraufhin an die angegebene Lieferadresse nach Großbritannien. Als der Grazer dann jedoch auf seinem Konto kein Geld vorfand, fragte er im Februar bei jenem Online-Zahlsystem nach, ob der Betrag wohl eingelangt sei. Dies wurde verneint. Wie sich herausstellte, waren sowohl das Bestätigungs-Mail als auch die Identität des Unbekannten gefälscht. "Nur wenn in diesem Fall die IT-Adresse des Täters verfolgbar ist, besteht auch die Möglichkeit, ihn auszuforschen", erklärte Maximilian Ulrich von der Landespolizeidirektion am Dienstag der APA.