Griechenland schafft Sonderurlaub für Arbeit am PC ab

Viele griechische Staatsbedienstete müssen wegen des Reformkurses auf ein lieb gewonnenes Privileg verzichten: ihre sechs Tage Sonderurlaub im Jahr für die Arbeit am Computer. Die Abschaffung sei ein „kleiner, aber symbolischer“ Schritt bei der Modernisierung des veralteten öffentlichen Dienstes, erklärte Minister Kyriakos Mitsotakis, der für die Reform der Behörden zuständig ist. „Das stammt aus einer anderen Ära. In der heutigen Krisenzeit können wir nicht an solchen anachronistischen Privilegien festhalten.“