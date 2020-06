Gut gelauncht: Österreichs beste Start-ups 2011

, das die WienerGerald Bäck undMax Kossatz im März gelauncht haben. Den Nutzer soll via Browser-Plugins und Screenshots ein ultimatives Archiv ihres persönlichen Surf-Weges erstellt werden, das nachher durchsucht werden kann. Mittelfristig will man einen Freemium-Dienst aufbauen, der Zusatzfunktionen gegen Gebühr anbietet. In In- und Ausland konnte EgoArchive (ein Rebranding auf einen neuen Namen steht bevor) für Interese sorgen. Ob man die guten alten Bookmarks in Pension schicken kann, muss die kleine Firma 2012 beweisen.