Gutscheine für iPhone 4S Frühverkauf gewinnen

Fünf futurezone-Leser werden ausgelost

Aus allen Teilnehmern werden fünf futurezone-Leser per Zufallsprinzip ausgelost, die sich das iPhone 4S um 100 Euro verbilligt in der Wiener Filiale von T-Mobile am ersten Verkaufstag holen können. Regulär ist die 16 Gigabyte-Version des 4S für Neukunden im Tarif All Inclusive International (45 Euro monatlich) um 99 Euro erhältlich. Bestandskunden mit diesem Tarif zahlen ab 400 gesammelten Flamingos ebenfalls 99 Euro. Das 32 GB-Modell ist für Neukunden ab € 199 und das iPhone 4S mit 64 GB-Speicher ab € 299 erhältlich.

Bei Vertragsverlängerung ist laut T-Mobile die Anzahl der Flamingos für den Gerätepreis entscheidend. Weitere Hardware-Preisvorteile (bis zu € 150) gibt es für den Eintausch von alten, funktionstüchtigen Smartphones in allen T-Mobile Shops. Derzeit zählt T-Mobile eigenen Angaben zufolge mehr als 250.000 iPhone-Kunden.

Auch die anderen Mobilfunker begehen den iPhone-4S-Start mit speziellen Aktionen, A1 etwa startet mit einem Mitternachtsverkauf in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ausgewählten Läden in die neue Apple-Saison.