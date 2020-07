Angriff: Website von Grazer Schule zeigt Terrorbotschaft

Die Website der Odilien Volksschule in Graz ist am Wochenende von Unbekannten gehackt worden. Montag in der Früh waren auf der Homepage arabische Schriftzeichen zu sehen und darunter der Wortlaut „Hacked by Islamic State (ISIS) We Are Everywhere“. Außerdem ertönten arabische Klänge beim Abrufen der Seite. Der Verfassungsschutz hat Ermittlungen aufgenommen. Die Webpräsenz wurde mittlerweile repariert.

Maximilian Ulrich von der Landespolizeidirektion Steiermark bestätigte einen entsprechenden Bericht des ORF Radio Steiermark. Noch könne nicht gesagt werden, woher der Angriff komme und wer tatsächlich dafür verantwortlich sei. Ähnliche Fälle wären bisher nicht bekannt.