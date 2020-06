Hacker schicken Droh-E-Mails an Sony-Mitarbeiter

Wie das US-Magazin Variety berichtet, wurden nach dem Hack des US-Filmstudios Sony Pictures nun E-Mails mit Botschaften an zahlreiche Sony-Mitarbeiter verschickt, in denen diesen und auch deren Familien gedroht wird. Das FBI hat dies am Freitag bestätigt. Die Vorfälle werden nun auch genauer untersucht.

Die Versender der Droh-Mails schreiben darin, es würden in Zukunft Dinge auf der Welt passieren, die jenseits der Vorstellungskraft lägen. Die Empfänger wurden aufgefordert ihre Namen anzugeben und sich vom Konzern Sony und dessen “Irrtümern” zu distanzieren. Würden sie das nicht, so seien auch sie und ihre Familien künftig in Gefahr.

Sony hat sich zunächst nicht zu den Droh-E-Mails geäußert.