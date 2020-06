Hacker schlagen in Österreich und den USA zu

Anonymous hat neuerlich FBI-Daten veröffentlicht, die Informationen zu Biometrie-Projekten beinhalten. In Österreich hat eine Gruppierung – teils frei verfügbare - Telefonnummern von Politikern ins Internet gestellt. Währenddessen hat der deutsche Zoll Anzeige gegen jene Hacker erstattet, die am Freitag in ihre Server eingedrungen sind.