Hacker sollen erstes "Quizduell" im TV gestört haben

Erstmals in Deutschland bildet beim „ Quizduell“ eine Spiele-App die vollständige Grundlage für eine Fernsehshow. „Für mich ist es auch ein Experiment, weil ich erstmals mit einer nicht sichtbaren Masse an Kandidaten spiele“, hatte der Showmaster vor der ersten Sendung gesagt. Interessant sei dabei, dass die Zahl der App-Mitspieler keinen Rückschluss auf die Einschaltquote zulasse: „Die Leute können ja auch in der S-Bahn sitzen und dabei mitspielen, ohne zuzugucken“, sagte Pilawa. Theoretisch brauche die Show somit überhaupt keine Fernsehzuschauer.

Das „ Quizduell“ sollte zunächst drei Wochen lang montags bis freitags im ARD-Vorabendprogramm um 18 Uhr laufen. Die App zählt allein in Deutschland rund 16 Millionen User.