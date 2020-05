Hacking Challenge der OeSD geht in nächste Runde

Vergangene Woche haben auf der Karrieremesse der FH Oberösterreich in Hagenberg gut ein dutzend IT-Talente ihr Können unter Beweis gestellt und sind im Rahmen der OeSD-Hacking-Challenge gegeneinander angetreten. Am Mittwoch den 30. Oktober können IT-Security-Experten erneut auf sich aufmerksam machen und auf der Jobmesse der Fachhochschule St. Pölten am Talentwettbewerb der Österreichischen Staatsdruckerei ( OeSD) teilnehmen. Denn die OeSD veranstaltet zum ersten Mal ihre Hacking Challenge auch an der FH St. Pölten.