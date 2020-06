Hausärzteverband: "ELGA rettet kein Leben"

Der Hausärzteverband hat am Mittwoch in seiner Kritik an der Elektronischen Gesundheitsakte ( ELGA) nachgelegt. " ELGA rettet kein Leben", sagte Sprecher Wolfgang Geppert in einer Pressekonferenz, in der die Mediziner "Märchengeschichten" rund um die Akte zu widerlegen versuchten. Die ELGA GmbH wies dies zurück und forderte in einer Aussendung eine Rückbesinnung auf die Fakten.

Als Märchen wiesen die Ärzte etwa zurück, dass ELGA bei Bewusstlosen mithelfen könne, rascher zu einer Diagnose und Therapie zu kommen. In Notfällen zählten Sekunden, da könne man nicht minutenlang auf Datenabfragen warten, widersprach Notarzt Karl Ischovitsch.