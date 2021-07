HBO produziert TV-Komödie über Silicon Valley

Der Macher von Beavis and Butt-Head widmet sich in einer Mockumentary dem Silicon Valley. Produktionsbeginn ist Frühjahr 2013. HBO, bekannt für Game of Thrones oder Sex and the City, finanziert das Projekt.

Das Silicon Valley ist im Mainstream angekommen. Innerhalb kürzester Zeit wird nun bereits die zweite TV-Serie rund um das Zentrum der US-amerikanischen IT-Industrie produziert. „Start-Ups: Silicon Valley" läuft seit November auf Bravo-TV und sorgt seit dem Start für Schlagzeilen. Die Serie wird von Mark Zuckerbergs Schwester Randy produziert und ist extrem reißerisch. Sie wird als Doku, die Jungunternehmer begleitet, ausgewiesen, vieles wirkt zwecks packender Dramaturgie aber inszeniert.

Beavis and Butt-Head Macher an Bord

Um reine Fiktion wird es sich dagegen bei der neuen TV-Show von HBO handeln. Der Pay-TV-Sender, der durch hochwertige Serien wie The Wire, Six Feet Under oder Sex and the City bekannt geworden ist, hat eine Komödie über das Silicon Valley in Auftrag gegeben. Der Erfinder und Macher der kultigen Animationsserie Beavis & Butt-Head, Mike Judge, führt Regie und produziert.

Entlarvender Blick ins Valley

Vom Stil her soll es an Mockumentarys wie The Office erinnern. Die gesamte Show wird mit einer Kamera „live" gefilmt. Das Silicon Valley, das nicht für seine Selbstironie bekannt ist, wird dabei ordentlich Fett abgekommen. In der Beschreibung der Show ist etwa von der dunklen Seite des Goldrausches zu lesen, oder von Leuten, die mit Erfolg nicht umgehen können.