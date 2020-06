Heartbleed in Österreich nur unzureichend behoben

Das österreichische COMET-Kompetenzzentrum SBA Research eine Analyse über die Behebung der Heatbleed-Schwachstelle durchgeführt. Dabei ist es für die Administratoren der betroffenen Server nicht nur wichtig, die OpenSSL-Bibliothek zu aktualisieren, sondern auch, Benutzer der Seite zur Passwort-Änderung aufzufordern und die SSL-Zertifikate inklusive kryptografischer Schlüssel zu erneuern. Letzteres wurde in der Studie überprüft.

SBA Research kam laut einer Aussendung dabei zum Ergebnis, dass viele der am 9. April betroffenen, aktiven österreichischen Seiten (503 IP-Adressen) die SSL-Zertifikate entweder gar nicht (328 IP-Adressen, etwa 65 %) oder ohne Neugenerierung der kryptografischen Schlüssel (30 IPs, etwa 6 %) aktualisiert haben. Von jenen 35 % also, die das SSL-Zertifikat erneuert haben, hat in etwa jeder fünfte Administrator falsche Maßnahmen getroffen. Das bedeutet, dass zwar ein neues SSL-Zertifikat erstellt wurde, jedoch das alte Schlüsselpaar wiederverwendet wurde.

Insgesamt sind also noch mehr als zwei Drittel der Server von den Auswirkungen von Heartbleed betroffen, obwohl bei vielen davon die betroffene Software aktualisiert wurde, so SBA Research. Falls bei diesen Seiten durch Ausnutzen der Heartbleed-Schwachstelle private Schlüsselinformationen vom Server ausgelesen wurden, kann trotz Erneuern des Zertifikates nach wie vor verschlüsselter SSL-Datenverkehr durch Man-in-the-Middle-Angriffe entschlüsselt und verändert werden.