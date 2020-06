Heartbleed: Yesss! und Wiener Linien informierten Kunden

Der Online-Shop der Wiener Linien verschickte bereits am Mittwoch E-Mails, in denen Nutzer über die Schwachstelle in der SSL-Verschlüsselung informiert und dazu aufgefordert worden sind, ihre Passwörter zu ändern. Betreff: „Ihre Datensicherheit ist uns wichtig!“.

„Gestern, Dienstag 08. April 2014, wurde eine Schwachstelle in der SSL-Verschlüsselung bekannt, die in weiten Teilen des Internets dazu dient, sichere Verbindungen aufzubauen. Die Schnittstelle wird neben Banken, Versicherungen und vielen Unternehmen und Services auch vom Online-Shop der Wiener Linien verwendet. Noch gestern Abend konnte die Sicherheitslücke geschlossen werden“, hieß es dazu in der E-Mail.