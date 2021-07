Heftige Kritik an Apple-Zulieferer Pegatron

Die Organisation China Labor Watch übt in einem aktuellen Bericht heftige Kritik am Apple-Zulieferer Pegatron. Dieser prangert vor allem zu hohe Überstunden, schlechte Bezahlung sowie Misshandlungen und Umweltverschmutzung an mehreren Standorten an.

Aktivisten haben skandalöse Arbeitsbedingungen bei einem weiteren Zulieferer von Apple in China angeprangert. Die Organisation China Labor Watch ( CLW) wirft dem Auftragsfertiger Pegatron schwere Arbeitsrechtsverstöße vor. Ein am Montag in New York veröffentlichter Bericht beklagt übermäßige Überstunden, Vertragsverletzungen, Billiglöhne, Misshandlung durch das Management sowie Umweltverschmutzung in drei Fabriken von Pegatron in China.

Foxconn-Ersatz Pegatron

Die Zustände am Arbeitsplatz und in Unterkünften seien schlecht. Es gebe Besorgnisse über Gesundheit und Sicherheit der Arbeiter. Auch der „Spiegel" hatte darüber berichtet.

Nach der Kontroverse um seinen Hauptzulieferer Foxconn hatte der Computer-, iPhone- und iPad-Produzent