Heimische Digitalbranche hat hohen "Wohlfühlfaktor"

"Es gibt natürlich Baustellen", betonte Oberndorfer. "Besonders was Aufstiegsmöglichkeiten, Karrierechancen und Familienplanung betrifft. Für uns als Netzwerk ist diese Studie eine Grundlage dafür, was wir in nächster Zeit an Aktivitäten setzen. Sie soll aber auch ein Tool für die gesamte Branche, Arbeitnehmer wie Arbeitgeber gleichermaßen, sein." Als Verein will Digitalista die Förderung und Vernetzung von Frauen in Digital-Berufen vorantreiben.