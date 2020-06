Hightech-Branche für 2011 optimistisch

Die Branche der Informationstechnologie ist in unserem Nachbarland Deutschland im Stimmungshoch und will mehr Stellen schaffen. 84 Prozent der Unternehmen auf dem deutschen Markt rechnen 2011 mit einem Umsatzplus, wie der Branchenverband BITKOM am Montag in Berlin berichtete.

Neun Prozent gaben in einer Umfrage an, dass sie einen gleichbleibenden Umsatz erwarten, lediglich sechs Prozent sinkende Erlöse. Damit sei die Branchenstimmung so gut wie noch nie seit Einführung des Barometers im Jahr 2001. Zwei Drittel der Hightech-Firmen wollen 2011 neue Stellen schaffen.

Besonders Softwarehäuser und IT-Dienstleister suchten neue Mitarbeiter, ergab die Umfrage. Für jedes zweite Unternehmen sei der Mangel an hoch qualifizierten Spezialisten das größte Wachstumshemmnis. Derzeit gebe es rund 28 000 offene Stellen für IT- Experten in der deutschen Wirtschaft.

Cloud Computing als Wachstumsmotor

Besonders optimistisch seien die IT-Dienstleister, die im kommenden Jahr zu 90 Prozent steigende Umsätze erwarten. Groß sei dabei das Interesse am Cloud Computing, das die Nutzung von Programmen und Speicherplatz im Internet umfasst. " Cloud Computing wird in den nächsten Jahren erhebliche zusätzliche Investitionen anstoßen und die Etablierung ganz neuer Geschäftsmodelle und Dienstleistungen mit sich bringen", sagte BITKOM-Präsident August-Wilhelm Scheer. Der Branchenverband schätzt, dass der Markt für Cloud Computing von 1,1 Milliarden Euro 2010 auf 8,2 Milliarden Euro im Jahr 2015 steigt.

Mehr zum Thema:

Österreich: Cloud Computing wird wachsen

Softwaremarkt in Österreich wenig innovativ

(dpa)