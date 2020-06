Hitachi baut schnellsten Aufzug der Welt

Wie Hitachi angekündigt hat, will der Konzern den weltweit schnellsten Gebäudeaufzug der Welt konstruieren. Eingebaut werden soll er in einen Wolkenkratzer im Chow Tai Fook Center im chinesischen Guangzhou, der 2016 fertiggestellt werden soll.

Der neue Aufzug soll einer von insgesamt 95 Liften in dem Bürokomplex werden. Nach Fertigstellung soll der Express-Lift Menschen vom Erdgeschoß in den 95 Stock in 440 Metern Höhe in rund 43 Sekunden bringen.