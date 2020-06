Hobbit-Schwert leuchtet bei ungesicherten WLAN-Hotspots

WarSting nennt sich ein Schwert, das in bestimmten Situationen wie Bilbo Beutlins Schneidewerkzeug in "Der Hobbit" zu leuchten beginnt - allerdings nicht, wenn Orks in der Nähe sind, sondern ungesicherte WLAN-Hotspots. Dazu wurde ein Spielzeug-Schwert modifiziert. In sein Inneres wurde das WLAN-Entwicklertool Spark Core eingebaut. Dieses scannt die Umgebung nach ungesicherten, drahtlosen Netzwerken.

Wird eines entdeckt, beginnt das Schwert blau zu leuchten. Führt man damit eine Schwertstreich-Bewegung durch, verbindet sich das Gerät selbstständig mit dem WLAN und veröffentlicht darauf eine Nachricht: "Ihr Netzwerk wurde erobert!"